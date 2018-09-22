Угорщина проти автоматичного продовження санкцій ЄС проти Росії



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Фото: РБК Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поставив під сумнів ефективність санкцій ЄС проти Росії

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто дав інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу Russia Today

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав ЄС обговорювати санкції проти Росії, а не продовжувати їх автоматично. Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандистському каналу RT, передає УНІАН.

«Ми чітко окреслили необхідність чесного діалогу, оскільки ми ненавидимо дурити одне одного. Потрібне чесне і пряме обговорення, чи досягли санкції успіху? Давайте проаналізуємо факти, чи допомогли санкції європейській економіці або російській економіці, чи, навпаки, допомогли чинити тиск на російську економіку, чи допомогли вони виконати Мінські угоди. Відповівши щиро на ці питання, ми повинні приймати рішення про наше майбутнє», - зазначив Сійярто. В той же час, за його словами, Угорщина ніколи не піде на порушення єдності ЄС у цьому питанні.

«Нинішній італійський уряд, здається, розділяє нашу позицію – жодного автоматичного продовження санкцій, потрібна дискусія. А оскільки це країна, що входить до G7, меншій країні буде легше представити цю позицію з більшою країною» - заявив Сійярто.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.