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    Від коронавірусу помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центру

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    Анатолій&nbsp;Вдовічен був заслуженим лікарем України - Від коронавірусу помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центру
    Анатолій Вдовічен був заслуженим лікарем України

    Анатолію Вдовічену було 67 років

    Помер від коронавірусу головний лікар ОКНП «Чернівецький обласний медичний діагностичний центр» Анатолій Вдовічен. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

    Анатолію Вдовічену було 67 років.

    Зазначається, що Вдовічен був заслуженим лікарем України, організатором і управлінцем охорони здоров’я вищої кваліфікаційної категорії, депутатом Чернівецької обласної ради четвертого та шостого скликань, де обіймав посаду голови постійної комісії з питань охорони здоров’я.

    Як повідомлялося, голову Чернівецької облради госпіталізували з Covid-19. Його стан важкий.

    Нагадаємо, на Київщині від коронавірусу помер лікар-травматолог. Йому було 65 років.

    Також 28 жовтня від коронавірусу померла 70-річна сімейна лікарка з амбулаторії у Великій Димерці Броварського району Київщини.

    Теги: лікар смерть Чернівці Facebook коронавірус
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