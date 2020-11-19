Ексспікер парламенту Андпій Парубій захворів на Covid-19

Андрій Парубій сказав, що повідомив про свою хворобу всім, з ким контактував останніми днями

Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся, ─ зазначив екснардеп

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій захворів корона вірусом. Про це політик повідомив на власній сторінці в Facebook.

«Отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Повідомив про це усім, з ким контактував останніми днями. Почуваю себе добре, однак повністю самоізолююся. Усім бажаю здоров‘я і максимального дотримання заходів безпеки», ─ зазначив Парубій.

Нагадаємо, що коронавірус підтвердили і у нинішнього спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Також 12 листопада заступник спікера руслан Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.