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    Суспільство

    На Закарпатті у басейні річки Тиса виявлено 45 несанкціонованих сміттєзвалищ

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    Несанкціоновані смітники спостерігаються і біля берегів ріки Прут в Івано-Франківській області - На Закарпатті у басейні річки Тиса виявлено 45 несанкціонованих сміттєзвалищ
    Несанкціоновані смітники спостерігаються і біля берегів ріки Прут в Івано-Франківській області

    Загалом в Україні виявлено 33 тисячі незаконних сміттєзвалищ, що загрожує українцям екологічною катастрофою

    На Закарпатті у басейні річки Тиса виявлено 45 несанкціонованих сміттєзвалищ, де назбиралося понад 1000 м3 відходів. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише Mukachevo.net.

    Зазначається, що подібна ж ситуація спостерігається і біля берегів ріки Прут в Івано-Франківській області.

    Загалом в Україні виявлено 33 тисячі незаконних сміттєзвалищ, що загрожує українцям екологічною катастрофою.

    Нагадаємо, що Угорщина скаржилася Зеленському на сміття, що припливає до них із Закарпаття попри те, що в області вже неодноразово організовували чистку річок Боржава та Тиса.

    Лише із річки Боржава за одне прибирання було «виловлено» понад 200 кубометрів сміття.

     

     

    екологія Закарпаття сміття Угорщина
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