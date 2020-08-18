Вчені пояснили, чому медична маска може бути небезпечною



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Викинуті маски можуть спровокувати спалах зараження коронавірусом серед збирачів сміття

Фахівці Портсмутського університету (Велика Британія) закликали громадян відмовитися від одноразових масок. Із заяви експертів для видання The Conversation слід, що маски можуть бути небезпечні для здоров'я і навколишнього середовища.

Вчені підкреслили, що під час пандемії спостерігається підвищений попит на захисні аксесуари. Навіть у міру того, як країни будуть виходити з режиму самоізоляції і знімати обмеження, люди потребуватимуть мільярди одиниць масок щомісяця. За словами експертів, велика частина одноразових масок виготовляється з пластикових матеріалів, які зберігаються в навколишньому середовищі десятки і сотні років.

У заяві говориться, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі пластикові відходи завдають шкоди навколишньому середовищу і її мешканцям. Зокрема, деякі тварини можуть помилково вживати фрагменти пластикових масок в їжу. Також пластик може розпадатися на дрібні фракції, які з часом накопичуються в харчових ланцюгах.

Вчені підкреслили, що неправильно утилізовані маски можуть завдати людині не тільки непрямий, але і прямі збитки. Викинуті маски можуть спровокувати спалах зараження коронавірусом серед збирачів сміття, адже за певних умов вірус зберігається на захисному аксесуар терміном до семи днів.

Щоб запобігти катастрофі, вчені порадили відмовитися від використання одноразових масок на користь багаторазових. Також у звіті йдеться, що багаторазовий аксесуар повинен мати фільтри, які можна використовувати протягом тривалого періоду часу. Захисні маски рекомендують зберігати і прати відповідно до інструкції.