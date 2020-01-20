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    Культура

    «Золотий хрін» за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук

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    Василь Слапчук - «Золотий хрін» за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук
    Василь Слапчук

    Минулоріч премію «Золотий хрін» отримала письменниця Люко Дашвар

    Став відомий переможець премії «Золотий хрін-2019» за найгірший опис сексу в українській літературі. Ним став Василь Слапчук «за німфоманку з вагіною на замку» із книги «Роман & Роман».

    Про це йдеться на сторінці премії у Facebook.

    «Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку. Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли у тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо», — йшлося у книзі.

    Минулоріч премію «Золотий хрін» отримала письменниця Люко Дашвар.

    Премія «Золотий хрін» — це відзнака за найгірший опис («недоречний, брутальний, позбавлений смаку») сексуальної сцени в художніх текстах сучасної літератури, зазначають організатори. Її вручили вже втретє. У конкурсі беруть участь опубліковані впродовж року текст у будь-якому жанрі.

    книги Facebook премія секс
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