«Золотий хрін» за найгірший секс у літературі отримав Василь Слапчук



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Василь Слапчук

Минулоріч премію «Золотий хрін» отримала письменниця Люко Дашвар

Став відомий переможець премії «Золотий хрін-2019» за найгірший опис сексу в українській літературі. Ним став Василь Слапчук «за німфоманку з вагіною на замку» із книги «Роман & Роман».

Про це йдеться на сторінці премії у Facebook.

«Тільки, якщо дотримуватися ієрархії, то читати треба у зворотному порядку. Більше того, Мірі вдалося зробити так, що її розкішниця виступала на передній план і заступала собою всі ці предмети. Можливо, медитувати на жіночий статевий орган не таке вже й марне заняття, якщо не користь, то бодай якесь задоволення воно мало б приносити. Але писати прозу, коли у тебе перед очима завис курсор вологої щілини, реально неможливо», — йшлося у книзі.

Минулоріч премію «Золотий хрін» отримала письменниця Люко Дашвар.

Премія «Золотий хрін» — це відзнака за найгірший опис («недоречний, брутальний, позбавлений смаку») сексуальної сцени в художніх текстах сучасної літератури, зазначають організатори. Її вручили вже втретє. У конкурсі беруть участь опубліковані впродовж року текст у будь-якому жанрі.