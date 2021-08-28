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    Україна евакуювала ще 400 осіб із Афганістану

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    На бортах серед евакуйованх знаходяться не лише українці, але й громадяни інших країн - Україна евакуювала ще 400 осіб із Афганістану
    На бортах серед евакуйованх знаходяться не лише українці, але й громадяни інших країн
    Фото з відкритих джерел

    Три літаки із евакуйованими громадянами вилетіли із Кабула до України

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб, які вилетіли з Кабула трьома літаками, інформує РБК-Україна..

    «Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори сяде третій. На бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі», – сказав Подоляк.

    Нагадаємо, Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська покинуть Афганістан. Втім, після 31 серпня щодо виведення людей доведеться домовлятися з «Талібаном»

    До слова, представник радикального руху «Талібан» Забіулла Муджахід поскаржився на те, що західні країни разом зі своїми громадянами евакуюють з Афганістану місцевих кваліфікованих фахівців.

    Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

    Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

    Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

    До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.

    Теги: США Афганістан літак Україна Талібан
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    Україна евакуювала ще 400 осіб із Афганістану