Терористичний «Талібан» звинуватив західні країни в нелюдяності

15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили про повний контроль над територією Афганістану

Таліби обіцяють не переслідувати колишніх перекладачів й інших афганців, які працювали на Сполучені Штати

Представник радикального руху «Талібан» Забіулла Муджахід поскаржився на те, що західні країни разом зі своїми громадянами евакуюють з Афганістану місцевих кваліфікованих фахівців. Про це повідомляє The New York Times.

«Вони не повинні втручатися в справи нашої країни і забирати людські ресурси: лікарів, викладачів, інших потрібних людей. В Америці вони можуть стати Посудомийками або кухарями. Це нелюдяно», – зазначив він.

Муджахід додав, що таліби не переслідують колишніх перекладачів і інших афганців, які працювали на Сполучені Штати. За його словами, в Афганістані цим людям нічого не загрожує.

При цьому з Афганістану неодноразово надходили повідомлення про те, що таліби жорстоко вбивають афганців, які допомагали іноземним військам.

Як відомо, ООН прогнозує голод в Афганістані після приходу до влади талібів.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що не можна відмовлятися від переговорів з радикальним ісламістським рухом «Талібан», не зважаючи на ситуацію в Афганістані.

Також повідомлялося, що Таліби після 31 серпня заборонять евакуацію з Кабула.

До слова, країни Великої сімки вимагають можливості вільно покинути Афганістан іноземцям, які брали участь в гуманітарних, медичних та інших місіях.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп назвав захоплення Афганістану талібами найбільшим військовим приниженням Сполучених Штатів.

До слова, 19 біженців, які 23 серпня прилетіли в Україну з Афганістану, відбули до пункту тимчасового розміщення біженців у Яготині Київської області.

23 серпня із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український. Третій евакуаційний рейс з Кабула приземлився в аеропорту «Бориспіль». На його борту було 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, зокрема, 27 дітей.