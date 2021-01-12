Зображення президента використали в агітці для нарко- та алкозалежних (фото)

Президент став обличчям антинаркотичної кампанії

У столиці біля станції метро волонтери роздають флаєри з рекламою Міжнародної антинаркотичної асоціації, де на фото зображено чинного президента Володимира Зеленського.

«Кажуть, що допомогли багатьом наркоманам повернутися до нормального життя. Дехто навіть став успішним і впливовим», – написав начальник відділу в Інституті нацпам’яті Павло Подобєд, який побачив цю рекламу.

До слова, на сайті асоціації йдеться, що організація створена з метою профілактики наркоманії та пропаганди здорового способу життя. В Асоціацію входять юридичні особи, чия діяльність пов’язана з боротьбою з наркоманією і пропагандою здорового способу життя.

Також на сайті є світлини із відомими особами, які були гостями на заходах асоціації. Це, зокрема, президент Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що на початку своєї президентської кар'єри, у траавні 2019 року Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті «Пролісок» на Київщині.

Разом з тим під час виборів президента навесні 2019 року Зеленський сам спровокував чимало чуток про наркозалежність, коли спочатку затребував від п'ятого президента Петра Порошенка надати результати аналізів на заборонені речовини, а потім відмовлявся оприлюднювати свої довідки з лабораторії. Зокрема, у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу. Згодом Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.