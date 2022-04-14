Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну

Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців може запроваджуватися дистанційна робота

Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців може запроваджуватися дистанційна робота

Норма про дисциплінарне стягнення вступає в силу з 25 квітня 2022 року

Кабінет міністрів 12 квітня розглянув питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Про це передає «Главком».

Зокрема, уряд ухвалив: робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого у відповідному порядку.

Якщо ж держслужбовець або працівник державного органу перебуває в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Що цікаво: норма про дисциплінарне стягнення вступає в силу з 25 квітня 2022 року. Тобто Кабмін дав іще близько десяти днів часу, щоб державні службовці, котрі самовільно виїхали з країни на початку війни, змогли повернутися.

Крім цього, Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота. Це можливо у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.