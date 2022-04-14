  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну

    Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців може запроваджуватися дистанційна робота - Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну
    Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців може запроваджуватися дистанційна робота
    фото: depositphotos

    Норма про дисциплінарне стягнення вступає в силу з 25 квітня 2022 року

    Кабінет міністрів 12 квітня розглянув питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Про це передає «Главком».

    Зокрема, уряд ухвалив: робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого у відповідному порядку.

    Якщо ж держслужбовець або працівник державного органу перебуває в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

    Що цікаво: норма про дисциплінарне стягнення вступає в силу з 25 квітня 2022 року. Тобто Кабмін дав іще близько десяти днів часу, щоб державні службовці, котрі самовільно виїхали з країни на початку війни, змогли повернутися.

    Крім цього, Кабінет міністрів визначив: у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота. Це можливо у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків.

    Як відомо, в Україні триває 50-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна каратиме своїх держслужбовців, які самовільно покинули країну у війну