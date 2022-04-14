У Берліні згоріли машини, що брали участь в автопробігу на підтримку Росії

спалені машини раніше брали участь у проросійській акції в Берліні

У соцмережах стверджують, що ці спалені машини раніше брали участь у проросійській акції в Берліні

Невідомі спалили кілька машин, їхня причетність до автопробігу ще встановлюється

У Берліні нещодавно пройшов автопробіг на підтримку Росії, яка пішла війною проти України. Але невідомі вирішили зробити так, щоб уникнути наступних подібних акцій.

Так, машини, які брали участь у автопробігу на підтримку Росії, спалили невідомі. Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на соцмережі.

Відомо, що це сталось у ніч на 14 березня у центрі німецької столиці. Пожежникам довелося загасити шість авто, проте їхні зусилля були марними – майже всі автомобілі згоріли вщент.

Як стверджують очевидці, як мінімум одна з машин, що згоріла, брала участь у нещодавньому проросійському автопробігу. Інші могли просто потрапити під руку паліїв.

Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Раніше ми вже писали, що росіянин Ігор, який живе у Німеччині, організував у Берліні автопробіг на підтримку Росії – за що поплатився.

Нагадаємо, що рашистський автопробіг по Берліну відбувся 3 квітня, саме у той день, коли світ дізнався про те, які звірства творили у Бучі та інших передмістях Києва російські війська.

Також у столиці Німеччині невідомі активісти накрили величезним українським прапором радянський танк, встановлений у районі Тіргартен. Місцеві росіяни почали скаржитися, але поліція заявила, що танкам жодних пошкоджень завдано не було – тому розслідувань проводитися не буде.