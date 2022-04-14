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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли Городню на Чернігівщині

    Подорбиць щодо обстрілу не повідомляється&nbsp; - Росіяни обстріляли Городню на Чернігівщині
    Подорбиць щодо обстрілу не повідомляється 
    фото: ДСНС/ілюстративне фото

    Наразі відомо, що жертв немає

    Сьогодні російські війська обстріляли околиці міста Городня Чернігівської області. З якої зброї була здійснена атака поки не відомо. Про обстріл розповів заступник міського голови Ігор Лахнеко. Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив, повідомляє «Суспільне».

    Відомо, що обстріл стався близько другої години дня.

    «Зараз представники поїхали на місце та з’ясовують. На околицю кинули. Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години», – сказав Лахненко.

    Інформацію про обстріл Городні виданню також підтвердив голова Чернігівської військової адміністрації Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.

    Триває 50-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

    Зазначимо, що 14 квітня Україна і Росія провели обмін полоненими: додому повертаються 30 наших громадян. Це вже четвертий обмін полоненими від 24 лютого. Кількість росіян, яких Київ віддав Москві, не повідомляється.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли Городню на Чернігівщині