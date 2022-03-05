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    Італія арештувала вілли Соловйова та Усманова

    Вілла пропагандиста Соловйова на озері Комо більше не належить йому&nbsp; - Італія арештувала вілли Соловйова та Усманова
    Вілла пропагандиста Соловйова на озері Комо більше не належить йому 
    фото з відкритих джерел

    Фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість Алішера Усманова та Володимира Соловйова

    Фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість російського олігарха Алішера Усманова та відомого путінського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє La Repubblica.

    За даними видання, йдеться про дві вілли пропагагндиста на озері Комо вартістю 8 мільйонів євро, а також віллу «гаманця Пуиіна», мільярдера Усманова на Сардинії за 16 мільйонів євро.

    Раніше влада Італії конфіскувала яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту «Леді М» Мордашова – основного акціонера «Сєвєрсталі» – затримано в порту міста Імперія. Яхту «Лєна» співвласника компаній «Новатек» та «Сібур» Тимченка – у Сан-Ремо. Конфіскація відбувалася у присутності адвокатів їхніх власників. Крім того, повідомляється про конфіскацію вілли у Тоскані колишнього депутата Держдуми Олега Савченка.

    А ось Велика Британія хоче селити біженців з України в маєтках російських олігархів. Влада країни також має намір заборонити багатим громадянам РФ наймати британські юридичні фірми для захисту свого майна.

    Раніше Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

    Як повідомлялося, українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро. Так він помстився за обстріл Києва.

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    Теги: ЄС Росія санкції нерухомість пропаганда війна Італія арешт розкіш Україна майно
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    Італія арештувала вілли Соловйова та Усманова