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Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна отримає додаткове ППО, щоб прикрити порти і морські експортні шляхи – Bloomberg
Україна отримає нові засоби до кінця нинішнього року, а наступні IRIS-T з’являться в Україні після того, як будуть зроблені
фото з відкритих джерел

Україна отримає більше систем IRIS-T і ЗСУ Gepard і боєприпасів

Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити портову інфраструктуру й експортні маршрути українського зерна. Про це повідомляє Bloomberg

Виданню стало відомо, що Німеччина надасть Україні додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard. Вони прикриватимуть кораблі, що прямують вздовж південного узбережжя країни у напрямку Румунії.

Україна отримає нові засоби до кінця нинішнього року, а наступні IRIS-T з’являться в Україні після того, як будуть зроблені.

Німецький депутат Маркус Фабер, член комітету з питань оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і ЗСУ Gepard і боєприпасів. Він також підтвердив, що ці системи прикриватимуть наші порти. Системи IRIS-T можуть розгорнути захисний щит радіусом до 40 кілометрів. Вони можуть використовуватися для прикриття портової інфраструктури і перевантажувальних операцій у портах.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що морський коридор, який відкрила Україна, набирає обертів: про його ефективність свідчить той факт, що міжнародні страхові компанії активізувалися, і пропонують програми страхування. У свою чергу директор BPG Shipping Геннадій Іванов також заявив, що ставки фрахту суден для перевезення зерна тимчасовим морським коридором зараз впали до рівня вересня минулого року, коли розпочав працювати «зерновий коридор» під егідою ООН.

Теги: Німеччина депутат Україна страхування

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