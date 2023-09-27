Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
До Європи від війни евакуювалося майже 4 млн. українців
фото з відкритих джерел

Єврокомісія має намір продовжити програму тимчасового захисту для українців за кордоном на 18 місяців

Наразі у Європі перебуває близько 4 млн українських громадян. Кожна європейська країна сама визначає обсяг та термін допомоги громадянам України, які рятуються від війни. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Близько 4 млн зі статусом шукачі тимчасового притулку з числа українських громадян перебувають в Європі», - сказала Верещук.

Найбільше українців зараз перебуває у Німеччині – 27%. Вона додала, що Німеччина планує скоротити федеральні видатки на допомогу українським біженцям, але адресна допомога буде підвищена на 12%.

Також Верещук зазначила, що  13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір Єврокомісії продовжити програму тимчасового захисту для українців на 18 місяців.

Раніше повідомлялося, що наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Також повідомлялося, що українські біженці у Чехії будуть позбавлені однієї пільги.

 

Теги: Німеччина фінансування біженці Ірина Верещук пільги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Благодійність, допомога фронту чи піар? Куди партії витрачають державне фінансування
Благодійність, допомога фронту чи піар? Куди партії витрачають державне фінансування парламент
Вчора, 10:00
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
Мінреінтеграції закликало українців виїхати з Криму
23 вересня, 18:11
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
У Німеччині розпочалося засідання «Рамштайн-15» з питань оборони України (відео)
19 вересня, 11:47
Білоруси нарахували, що з початку року до країни в'їхало 42 899 громадян України
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України
18 вересня, 08:35
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
СБУ затримала нардепа Шуфрича, уряд вніс в Раду проєкт бюджету на 2024 рік. Головне за 15 вересня
15 вересня, 21:00
Генерал Крістіан Фройдінг наполіг на допомозі Україні
Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
15 вересня, 08:40
Перспективна німецька машина FlaRakPz зенітного комплексу малої дальності.
Німеччина робить власний зенітно-ракетний комплекс малої дальності
8 вересня, 20:42
Під час нарахування допомоги враховуються витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу
Німеччина із нового року підвищить виплати біженцям з України
29 серпня, 17:14
Єгипет намагається врятувати себе від продовольчої кризи
Єгипет купив сам у себе зерно, позичивши гроші в однієї країни
28 серпня, 18:38

Суспільство

Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту