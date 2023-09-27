У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри

До Європи від війни евакуювалося майже 4 млн. українців

Єврокомісія має намір продовжити програму тимчасового захисту для українців за кордоном на 18 місяців

Наразі у Європі перебуває близько 4 млн українських громадян. Кожна європейська країна сама визначає обсяг та термін допомоги громадянам України, які рятуються від війни. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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«Близько 4 млн зі статусом шукачі тимчасового притулку з числа українських громадян перебувають в Європі», - сказала Верещук.

Найбільше українців зараз перебуває у Німеччині – 27%. Вона додала, що Німеччина планує скоротити федеральні видатки на допомогу українським біженцям, але адресна допомога буде підвищена на 12%.

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Також Верещук зазначила, що 13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір Єврокомісії продовжити програму тимчасового захисту для українців на 18 місяців.

Раніше повідомлялося, що наступного року Німеччина планує скоротити обсяг фінансування для федеральних земель удвічі на покриття витрат з прийому та інтеграції біженців. Також повідомлялося, що українські біженці у Чехії будуть позбавлені однієї пільги.