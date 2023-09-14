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«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
Борис Джонсон закликав надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси
фото з відкритих джерел

«Українці хочуть не теплих слів, а зброї»

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував уряд своєї країни через політику щодо України, заявивши, що Києву слід терміново надати більше озброєнь, про які він просить. Про це він сказав у колонці для журналу Spectator.

Політик закликав надати українцям переносні зенітно-ракетні комплекси для знищення російських гелікоптерів, системи ППО Patriot, щоб захищатись від нападу з повітря, і більш далекобійну артилерію, щоб знищити російські позиції, зокрема ATACMS, ракетні системи великої дальності, які досі не надали США, і більше ракетних систем Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

Також Джонсон наголосив, що якщо західні країни нададуть максимум військової підтримки, то користь від такого кроку значно перевищить відносно стандартні витрати. Він закликав надати військову допомогу Україні терміново.

«Я запитував це раніше і запитую знову: чого в біса ми чекаємо?», – заявив Джонсон.

Експрем’єр додав, що українці хочуть не теплих слів, а «зброї, щоб довести справу до кінця», тож він не розуміє зволікання союзників. – «Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснювати затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те саме сьогодні».

Нагадаємо, востаннє Джонсон відвідував Україну з неоголошеним візитом 8 вересня. Він разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.

Нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.

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Теги: війна Велика Британія Борис Джонсон Україна

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