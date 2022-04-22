Українські рятувальники отримали допомогу від Франції (фото)

Французька сторона передала ДСНС України сертифікати на необхідну техніку

Україна отримала другий пакет допомоги для Державної служби надзвичайних ситуацій від Франції. Про це повідомляють на офіційній сторінці українських рятувальників у Facebook.

Уже другий пакет допомоги ДСНСникам передали 22 квітня в Києві Це зробив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

«Вантаж вартістю понад €1.7 млн та вагою понад 50 тонн зібрали усі Франції. Конвой сформували у тісній співпраці з українською стороною та повністю відповідає потребам», − сказав посол.

Він підкреслив, що Франція залишається надійним партнером України у цей важкий час і невдовзі рятувальникам буде передано також і третю частину необхідної допомоги.

Зауважимо, що українські рятувальники отримали від Франції сертифікат на 23 одиниці пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки, а також необхідне обладнання.

Це насамперед актуально тому, що з початку війни російські найманці вже знищили 116 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки ДСНС.





Нагадаємо, раніше Австрія заявила про те, що надасть Україні техніку для рятувальників.

Вона допоможе рятувальникам, які на звільнених від окупантів територіях України розбирають завали й шукають тіла загиблих.



