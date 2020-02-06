Україна отримала тест-систему для діагностики коронавірусу



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Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначені в рекомендаціях ВООЗ

Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу

В Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

У подальшому планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і закупівля їх за кошти дербюджету.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначені в рекомендаціях ВООЗ.

Також в МОЗ відбулася селекторна нарада з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я та зустріч з виробниками хірургічних масок та їх постачальниками. Було наголошено на проблемі дефіциту масок в аптечних мережах в умовах їх наявності на складах постачальників.

Учасники селекторної наради обговорили питання стану готовності системи охорони здоров’я до реагування на ситуацію із поширенням у світі гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 6 лютого коронавірус у Китай вже забрав життя понад 560 людей, кількість заражених досягла 27,4 тисячі осіб.

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.