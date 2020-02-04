Спалах коронавірусу поки не переріс в пандемію – ВООЗ



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Коронавірус виявили у 24 країнах світу

У Всесвітній організації охорони здоров’я високо оцінили реакцію китайської влади на спалах коронавірусу

На сьогодні поширення китайського коронавірусу 2019-nCoV не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про пандемію

Про це заявила директор департаменту пандемічних та ендемічних захворювань Всесвітньої організація охорони здоров’я Сільві Бріан, пише ВВС.

«В даний час ситуація не є пандемією», - йдеться у повідомленні.

Бріан також високо оцінила реакцію китайської влади на спалах коронавірусу, висловивши сподівання, що світ зможе його позбутися. Вона також наголосила на важливості подолання необґрунтованих чуток щодо ситуації.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

Нагадаємо, що в Японії на «коронавірусний» карантин помістили круїзний лайнер. Увечері понеділка, 3 лютого, лікарі почали перевіряти пасажирів та членів команди на наявність у них коронавірусу 2019 nCoV. Пасажирам доведеться очікувати результати аналізу близько доби.

Станом на 4 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 426 осіб.

До слова, Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.

Також повідомлялося, що ризик значного поширення коронавірусу за межі Китаю дуже низький.