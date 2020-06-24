Україна отримала від Євросоюзу та ВООЗ мільйон масок, халатів та респіраторів



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Допомогу доставили до аеропорту «Бориспіль» Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Вантаж включає 500 000 медичних масок, 125 000 респіраторів, 250 000 халатів, 50 000 захисних щитків і 2500 окулярів

Євросоюз та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передали Україні партію засобів індивідуального захисту: медичні маски, респіратори, захисні окуляри, щитки та халати.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

Загалом Україна отримала близько мільйона одиниць засобів захисту. Профінансував усе ЄС, а ВООЗ здійснила закупівлю.

«Вантаж включає 500 000 медичних масок, 125 000 респіраторів, 250 000 халатів, 50 000 захисних щитків і 2500 окулярів. Ця кількість ЗІЗ дасть можливість повністю покрити місячну потребу 50 закладів охорони здоров’я у засобах індивідуального захисту для працівників», — йдеться у повідомленні.

Доставили цю допомогу до аеропорту «Бориспіль».

«Після розмитнення вантаж розподілятиметься представництвом ВООЗ в Україні відповідно до потреб закладів охорони здоров'я, визначених Міністерством охорони здоров'я України», — уточнили у представництві.

Ця партія є частиною програми допомоги ЄС Україні та ініціативи «Солідарність заради здоров'я», яка здійснюється в партнерстві з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Загальна вартість програми — 190 мільйонів євро.

«Очікується, що додаткові партії для лабораторій (обладнання, витратні матеріали, реагенти) поставлять наприкінці червня», — йдеться у повідомленні.

«Завдяки цьому партнерству ми також маємо змогу додатково захистити тих, хто знаходиться на передовій цієї боротьби — наших медичних працівників», — заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як відомо, в Україні станом на 23 червня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 38 074 осіб. За минулу добу було виявлено 833 випадки зараження. Крім того, минулої доби від коронавірусу померло 23 пацієнти.

Коронавірус в Україні

Всього 38074

Хворіють 20083

Одужали 16956

Померли 1035

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Найбільша кількість нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Ще минулого тижня зростання числа хворих Covid-19 в Україні перевело країну з «зеленої» до «червоної» зони, в якій показник захворюваності перевищує 40 активних випадків на 100 тис. населення.