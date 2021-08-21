Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Вартість вакцин – приблизно 6 млн євро

Амбасадорка Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен в суботу передала Міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca на загальну суму приблизно 6 млн євро. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Транспортні витрати були покриті в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

Передача препаратів проти Covid відбулася напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва.

Меркель раніше обіцяла президенту України Володимиру Зеленському надати ці вакцини Україні як термінову допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

На початку липня уряд Німеччини ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson&Johnson. 80% від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20% поставлять на двосторонній основі.

Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.

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