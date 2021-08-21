  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцини передали напередодні візиту Меркель в Україну - Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
    Вакцини передали напередодні візиту Меркель в Україну
    Фото посольства Німеччини в Україні

    Вартість вакцин – приблизно 6 млн євро

    Амбасадорка Федеративної республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен в суботу передала Міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшко як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca на загальну суму приблизно 6 млн євро. Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

    Транспортні витрати були покриті в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).

    Передача препаратів проти Covid відбулася напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва.

    Меркель раніше обіцяла президенту України Володимиру Зеленському надати ці вакцини Україні як термінову допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

    На початку липня уряд Німеччини ухвалив рішення передати до кінця року третім країнам щонайменше 30 мільйонів доз вакцин від виробників AstraZeneca та Johnson&Johnson. 80% від цієї кількості будуть надані ініціативі COVAX, ще 20% поставлять на двосторонній основі.

    Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.

    Читайте також:
    Теги: ЄС Німеччина Україна уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна отримала від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca