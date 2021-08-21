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    Вже понад три мільйони українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу

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    Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 людини - Вже понад три мільйони українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу

    Від початку кампанії з вакцинації щеплено 5032722 людини

    Фото Главком

    Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації

    Понад п’ять мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Так, за добу 20 серпня вакциновано 147118 людей. Одну дозу отримали 60970 людей, повністю імунізовані – 86148.

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    Протягом доби працювали 957 мобільних бригад, 2732 пункти щеплення, 329 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5032722 людини, з них отримали одну дозу – 5032720 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3066426 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8099146 щеплень.

    Нагадаємо, станом на ранок 21 серпня, в Україні зафіксовано 1732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 104, медпрацівників – 32. Також за минулу добу госпіталізовано – 616 осіб, летальних випадків – 38, одужало – 763 особи.

    Теги: хвороби епідемія щеплення коронавірус
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    Вже понад три мільйони українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу