Майже 300 жителів Вінниччини вже запаслися газом на зиму за літньою ціною новини компаній



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75% заявок на купівлю газу оформлені онлайн

За перші дні акції «Твоя енергонезалежність» більше 270 клієнтів «Вінницягаз Збут» вже закупили газ на опалювальний сезон за літньою ціною. Більше 200 клієнтів оформили купівлю газу в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua.

З 23 серпня вінничани придбали близько 180 тис. куб м газу за ціною, зафіксованою на літньому рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Таку можливість споживачі газу Вінниччини отримали вперше. 75% заявок на купівлю газу оформлені онлайн.

«В акційній ціні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м., не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг із доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» будуть зазначені в щомісячному рахунку за використане паливо», - пояснює директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити і оплатити покупку можна онлайн - в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, або в Центрі обслуговування клієнтів. Для оформлення купівлі в ЦОК потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний номер, актуальні показання лічильника газу, а також внести 100% оплату за куплений запас газу.

Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений 25 тис. куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України».

Акція «Твоя енергонезалежність» стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме лише місяць – до 25 вересня. Кошти, сплачені після 25 вересня, під дію акції не підпадуть та будуть зараховані на загальних підставах.

Клієнти можуть розрахувати потрібні їм обсяги на опалювальний період самостійно або скористатися спеціальним калькулятором в Особистому кабінеті. Для того, щоб легше визначиться з необхідним резервом газу на зиму, фахівці «Вінницягазгаз Збут» надають клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди.

Використовувати газ, куплений в рамках акції «Твоя енергонезалежність», можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. У цей період НАК «Нафтогаз України» поставлятиме учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, що діятиме на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів. При зниженні ціни нижче акційної, продаж газу споживачам буде здійснюватися за ціною ПСО. В такому випадку залишок коштів споживач зможе повернути за заявою або використати в рахунок подальшого споживання, по закінченню опалювального періоду.