ОУН – не лише Західна Україна. У мережі з'явилася інтерактивна мапа з осередками руху

Головним реалізатором проєкту виступив Український культурний фонд

Центр досліджень визвольного руху разом із Texty.org.ua та журналістом Олександром Оксимець створили базу даних, яка знищує стереотип про те, що Організація українських націоналістів була тільки на Західній Україні.

ОУН виступала за возз’єднання всіх українських земель у єдину державу. На інтерактивній мапі можна побачити, як ця мета втілювалась у реальність.

Дослідники перевірили сотні джерел та архівів, щоби зібрати дані про діяльність ОУН та втілити їх на одній карті. Біля кожного обласного центру є коротка довідка із додатковою інформацією. Мапа наповнюватиметься й надалі.

«Діяльність українського визвольного руху під проводом Організації українських націоналістів (ОУН) часто асоціюють виключно із Західною Україною... Місто Дніпро було східним форпостом оунівського підпілля у розпал Другої світової. Оунівці боролися проти комуністів і нацистів та не полишали ідею об’єднати мешканців Заходу і Сходу, Півдня й Півночі навколо ідеї незалежності України», – йдеться у повідомленні.

Головним реалізатором проєкту виступив Український культурний фонд.

Нагадаємо, викопаний в лісі на Львівщині архів УПА виклали онлайн. Архів знайшли у 2009 році у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Повстанці закопали його у металевому молочному бідоні восени 1950-го. Так підпільники сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу.

Знайдений у доброму стані архів «чорні археологи» розпродали серед колекціонерів в Україні, Німеччині та Польщі. Центру досліджень визвольного руху тоді вдалося домовитися про копіювання. Відтак весь архів тепер оприлюднено онлайн.