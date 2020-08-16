Леонід Кравчук прокоментував ситуацію в Білорусі



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«Я на землі Білорусі підписав Біловезькі угоди, я підписав документ, за яким Білорусь, Україна і Росія повинні бути демократичними державами» - Кравчук

Експрезидент вважає, що Лукашенко повинен прислухатися до протестуючих і опозиції

Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував протести в Білорусі проти президента Олександра Лукашенка.

Про це передає «Україна 24».

«Я на землі Білорусі підписав Біловезькі угоди, я підписав документ, за яким Білорусь, Україна і Росія повинні бути демократичними державами. Ситуацію в Білорусі я не вивчав, що зробив корисного чи ні Лукашенко. Але те, що зараз передають ЗМІ – насильство, порушення прав людини, – це все виходить за червону лінію», – сказав він.

Експрезидент вважає, що Лукашенко повинен прислухатися до протестуючих і опозиції.

«Я хочу підкреслити одне: на вулиці я побачив молодих людей 26-30 років. Ці люди виховані під час правління Лукашенка. Я дивився програми в школах, вони були підконтрольні, я бачив ЗМІ, вони були підконтрольні. Тобто все, що творилося в Білорусі, було підконтрольне режиму. І ось ці люди, виховані в режимі, вийшли на вулицю і сказали: «Ні, ми більше не хочемо жити у в’язниці, ми хочемо демократії та свободи».

І це найважливіший висновок – що сьогодні не можна сподіватися на будь-який режим, що він буде існувати довгий час, і люди будуть виконувати волю лідера. Реальна задача пана Лукашенка – почати переговори з опозицією і вийти на нормальне рішення», – сказав він.

Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

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