Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна отримала понад 50 тонн енергетичного обладнання
Партнери передали нашій країні силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Допомога надійшла від Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії

Україна отримала від партнерів понад 50 тонн енергетичного обладнання для відновлення пошкоджень енергосистеми після російських терактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За словами міністра, партнери передали Україні понад 50 тонн технічної допомоги для відновлення енергетики. Вантажі надійшли з Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії та Норвегії.

«Це силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо. У п'ятницю має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії. Ще 400 генераторів їде до столиці з Польщі. Допомога від Австрії вже прямує до резервного Хабу Міненерго», – пояснив він.

Як зазначив очільник енергетичного відомства, міністерство оперативно опрацьовує запити від енергетиків. Вже відправлено 20 вантажів для підприємств паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури – загалом 114 тонн обладнання.

«Усім відповідальним дано завдання оперативно опрацьовувати отриману допомогу, адже від цього прямо залежить швидкість відновлення світла й тепла в домівках», – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень

Раніше енергетикам вдалося відновити електропостачання для всіх об’єктів критичної інфраструктури столиці, які постраждали внаслідок останньої атаки.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Як повідомлялося, член правління «Укренерго» та колишній його очільник Олексій Брехт загинув під час відновлення енергообʼєкта, пошкодженого ворожим ударом.

