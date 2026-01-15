Головна Країна Події в Україні
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ кваліфікувала удари по українській енергетиці як злочини проти людяності
Зруйнована ТЕЦ-5 у Харкові
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку жовтня 2025 року було пошкоджено 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Від початку цьогорічного опалювального сезону спецслужба задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти та системи теплопостачання держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей України.

Крім того, росіяни завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України. За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Задокументовано, що Росія атакувала критичну інфраструктуру України балістичними та крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань». Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.

«Служба безпеки кваліфікує системне знищення Росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

