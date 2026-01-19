Рекордні борги на балансуючому ринку блокують відновлення енергосистеми – експерт

Експерт звернув увагу на те, що боргова криза стала серйозним бар’єром для розвитку нової розподіленої генерації та систем накопичення енергії

42 млрд грн боргів на балансуючому ринку зупиняють інвестиції – Прокіп

Борги на балансуючому ринку електроенергії досягли рекордних значень і вже безпосередньо загрожують відновленню енергосистеми та залученню інвестицій у нові маневрові потужності. Про це заявив доктор економічних наук, керівник енергетичних програм ГО Український інститут майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, за роки роботи нової моделі ринку борги на балансуючому ринку лише зростали. Експерт додав, що така боргова ситуація напряму погіршує ліквідність енергетичних компаній та ускладнює проведення ремонтів.

«Енергогенеруючі компанії вже четвертий рік потерпають від ворожих обстрілів і відчувають дефіцит коштів для проведення ремонтів і якнайшвидшого відновлення енергопостачання. Але той факт, що компанії недоотримують коштів, обмежує їхні фінансові можливості у здійсненні цих ремонтів, а відповідно безпосередньо впливає на темпи відновлення електропостачання після атак», – пояснив експерт.

За словами Прокіпа, у складному фінансовому становищі перебуває і НЕК «Укренерго», інфраструктура якої регулярно зазнає обстрілів.

«Компанії заборгували майже вдвічі більше, ніж сама «Укренерго» боргує учасникам ринку. І в умовах, коли НЕК «Укренерго» фактично фінансує захищених споживачів, це теж не сприяє акумулюванню коштів для відновлення систем передачі електроенергії та покращенню енергопостачання для усіх споживачів у країні», – зазначив він.

Окремо експерт звернув увагу на те, що боргова криза стала серйозним бар’єром для розвитку нової розподіленої генерації та систем накопичення енергії.

«Боргова криза на БР фактично означає, що виробники змушені чекати 12–18 місяців, щоб отримати кошти за відпущену електроенергію. Це жодним чином не стимулює інвестувати у нові потужності», – підкреслив Прокіп.

Він зауважив, що в умовах дефіциту маневрових потужностей така ситуація є критичною для енергосистеми.

«Варто нагадати, що сьогодні енергосистемі катастрофічно не вистачає саме високоманеврових потужностей. Борги на балансуючому ринку означають, що розвиток сектору акумуляції електроенергії може закінчитись, фактично навіть не розпочавшись», – наголосив експерт.

На його думку, за нинішньої моделі розрахунків інвестиції у системи накопичення стають економічно неможливими.

«Жоден інвестор чи банк не фінансуватиме проєкти, де термін очікування оплати за надані послуги становить 12–18 місяців. Без «живих» грошей окупність таких об’єктів стає математично неможливою», – резюмував Прокіп.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго» зросла до рекордних 42 млрд грн. За даними аналітиків, протягом року борг учасників балансуючого ринку перед системним оператором збільшився на 21%.