Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений ліквідації наслідків масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі. Головною темою стала критична ситуація в столичному регіоні, де через нічну атаку виникли додаткові виклики для приміських громад. Глава держави відзначив самовіддану роботу ремонтних бригад та ДСНС, проте висловив незадоволення розбіжностями у звітах щодо реального стану справ у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, географія відновлювальних робіт охоплює всю Україну, проте три регіони перебувають у зоні особливої уваги через дефіцит потужностей та руйнування: «Географія роботи – вся Україна, майже в кожному регіоні є відповідні завдання. Найскладніше – Київ та область, Харків та область, Запоріжжя та область. Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини».

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що дані міської влади Києва та центрального уряду щодо кількості будинків без тепла не збігаються.

«На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112», – наголосив президент.

Третім ключовим пунктом селектора стала необхідність негайного збільшення імпорту електроенергії з країн ЄС. Зеленський підкреслив, що всі політичні та технічні рішення для цього вже прийняті, тож затримки є неприпустимими.

«Потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно», – зазначив Зеленський

Президент повідомив про надання окремих доручень Міністру оборони України Михайлу Федорову. Вони стосуються посилення роботи Повітряних сил та впровадження нових технологічних рішень для захисту українського неба від балістичних та дронових атак.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що ситуація з опаленням у місті майже стабілізована. Станом на ранок суботи без теплопостачання залишаються лише близько 50 житлових будинків. Це значний прогрес, враховуючи, що після масованого удару російських окупантів по критичній інфраструктурі 9 січня «холодними» залишилися близько 6 000 багатоповерхівок.