Південь Одещини без світла та тепла: влада повідомила наслідки нічної атаки

Найскладніша ситуація у місті Кілія

Внаслідок нічних ударів російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися понад 95 тис. мешканців у 42 населених пунктах Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

Найскладніша ситуація у місті Кілія. Тут понад 200 будинків, у яких проживає близько 9 тис. людей, залишилися без газу та централізованого теплопостачання. Через відсутність електрики опалення у домівках стало неможливим, що призвело до тисяч холодних осель.

Для ліквідації наслідків атаки на південь регіону вже направлено сили та засоби ДСНС:

сім потужних генераторів для підтримки критичної інфраструктури;

вісім теплових гармат для оперативного обігріву приміщень;

п'ять польових кухонь.

Додатково розгортають 10 пунктів надання допомоги, а в разі потреби обсяги підтримки буде збільшено.

У кожному районі працюють пункти незламності та обігріву з резервним живленням, гарячими напоями та необхідною допомогою для населення.

Керівництво області перебуває безпосередньо на місці подій. У Кілії проведено нараду щодо ліквідації наслідків ударів за участі представників ДТЕК, рятувальних служб та місцевої влади. Визначено першочергові кроки для стабілізації ситуації та відновлення енергопостачання.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Пошкодження енергооб’єктів суттєві, однак енергетики працюють у безперервному режимі, щоб якомога швидше повернути людям світло і тепло.

Як повідомлялось, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Варто зазначити, що окупанти обстріляли енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області.

Зазначається, що унаслідок удару по енергетиці зафіксовано значні руйнування. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.