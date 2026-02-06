Окупанти вчетверте за місяць атакували Херсонську ТЕЦ

Інтенсивні атаки росіян на Херсонську ТЕЦ тривають уже кілька місяців

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів енергообʼєкт зазнав серйозних руйнувань

Російські терористи упродовж доби завдає артилерійських ударів по території Херсонської ТЕЦ. Зафіксовано щонайменше п’ять влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

«Це вже четверта атака на Херсонську ТЕЦ від початку лютого. Росія продовжує цілеспрямовані обстріли цивільної енергетичної інфраструктури, намагаючись ускладнити відновлення об’єктів теплопостачання», – йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців російські окупанти інтенсивно атакують Херсонську ТЕЦ, зокрема бʼють дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.

Як повідомлялося, щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ перешкоджають відновленню теплопостачання в місті.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.

До слова, стартувала подача заявок в «Дії» на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських обстрілів. Перші нарахування будуть здійснені до кінця цього місяця.