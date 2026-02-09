Як підготувати столицю до зими після удару по ТЕЦ-4? Експерт назвав головне правило

Сергій Макогон наголошує: Києву не варто обирати між «розумною» когенерацією та «простими» котлами – вони мають працювати в синергії

Після знищення російськими окупантами ТЕЦ-4 Київ постав перед безпрецедентним викликом: як забезпечити теплом понад тисячу багатоповерхівок до початку нового опалювального сезону. Ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон вважає, що ставка виключно на складну когенерацію є ризикованою через брак часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колонку експерта.

На думку Макогона, місту потрібен гібридний підхід: поєднання когенераційних установок (КГУ) та масового встановлення модульних квартальних котельних.

«Безумовно, когенерація – це важливий крок до енергонезалежності міста. Але щоб гарантовано встигнути до наступної зими, Києву необхідно доповнювати її модульними котельнями. Це взаємодоповнюючі рішення: когенерація дає енергію для критичної інфраструктури, а модульні котельні – масове та надійне тепло», – пояснив фахівець.

Зелений контейнер на фото – це працююча котельня на 6 МВт фото: Сергій Макогон/Facebook

Чому модульні котельні ефективніші за ремонт ТЕЦ: шість аргументів експерта

Сергій Макогон виділив ключові переваги децентралізації теплопостачання для столиці.

Швидкість постачання та монтажу обладнання

За словами Макогона, черги на складні когенераційні машини (Jenbacher, Caterpillar) складають 6-9 місяців, натомість газові котли є в наявності на складах по всьому світу. «Їх можна швидко виготовити або навіть орендувати, вартість оренди модуля на 10 МВт у США чи Європі – від $15 до $30 тис. на місяць», – пояснив експерт.

Економічна вигода та економія бюджету Києва

Ексголова «Оператора ГТС України» зазначив, що бюджет міста обмежений, а масштаб руйнувань величезний. За його словами, вартість 1 МВт встановленої теплової потужності когенератора в десятки разів вища, ніж від сучасного газового котла, при цьому ККД котлів перевищує 90-92%. «В умовах дефіциту коштів – це єдиний спосіб швидко забезпечити теплом тисячі квартир, спрямувавши ресурс на прямий нагрів води з максимальною ефективністю», – вважає експерт.

Макогон зазначив, що мобільна котельня на 10 МВт може коштувати 1 млн доларів, тоді як когенераційна установка обійдеться у 5-10 разів дорожче. «Тобто 50 котелен по 10 МВт, буде коштувати 50 млн доларів, нехай 100 млн з встановленням, що дуже реальні кошти, які може знайти і місто і донори. Краще таку суму вкласти не у ремонт ТЕЦ-4, а саме у мобільні котельні», – пояснює експерт.

За словами ексочільника «Оператора ГТС України», на ринку США та Європи орендована котельня на 1000 hp (10 МВт) коштує $15,тис. – $30,тис. на місяць в залежності від терміну оренди та комплектації.. Макогон вважає оренду таких котельних чудовим варіантом для проходження одного критичного сезону. до того ж, додає експерт, їх можна рухати по всій країні залежно від потреби.

«Трактор» проти «Літака»

Експерт вважає, що треба тверезо оцінювати складність обслуговування, адже когенераційна установка це, умовно кажучи, «літак», який має складний двигун внутрішнього згоряння зі складною електронікою. За словами Макогона,така установка потребує заміни мастила та фільтрів кожні 1-2 тис. годин і капітального ремонту через чотири роки, складної автоматики синхронізації з електромережею та спеціального фундаменту. У той час як котел, за словами експерта – це надійний і простий «трактор, якому не потрібні капітальні віброзахищені фундаменти, а все, що вимагається – це «труба та врізка».

«Це критично важливо в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів. Електроніки всередині практично немає», - наголошує ексголова «Оператора ГТС України».

Модульність: тепло для 25 будинків з одного контейнера

Макогон пояснює, що квартальна котельня на 6-10 МВт може поставлятися у стандартному контейнері «під ключ». За його словами, для таких установок не потрібно будувати капітальну будівлю, установка потребує лише рівного майданчика та підключення до мереж.

«Такий модуль здатний забезпечити достатнім теплом 20–25 багатоквартирних будинків навіть у значні морози», – додає експерт.

Екологічність та відсутність шуму в житловій забудові

Макогон зауважує, що, на відміну від шумних когенераційних установок з вібрацією, яка виникає через великий двигун всередині, сучасні котельні працюють безшумно. «Це просто газовий котел. Їх можна розташовувати в безпосередній близькості до будинків. Це не тільки скорочує довжину теплотрас і втрати тепла, а й значно спрощує підключення» , – додає він.

Військова стійкість та децентралізація енергосистеми

Ексочільник «Оператора ГТС України» додає, що за аналогією з розподіленою генерацією, мережа з 50 контейнерних котелень, роззосереджених по кварталах Троєщини та Дарниці – це «невловна» система. Важливим також є те, що ураження однієї одиниці не впливає на інші. «В умовах війни децентралізація через прості модулі – це найкраща стратегія виживання. Саме тому правий берег ще з теплом, оскільки він опалюється 180 невеликими котельнями», – додав експерт.

Висновки та необхідні кроки для підготовки до зими

Сергій Макогон наголошує, що Києву не варто обирати між «розумною» когенерацією та «простими» котлами – вони мають працювати в синергії. КГУ повинні живити насоси для циркуляції води, а мобільні котельні – нагрівати теплоносій.

Експерт закликає столичну владу негайно розпочати тендерні процедури та підготовку майданчиків, щоб встигнути змонтувати обладнання до початку наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.