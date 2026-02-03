Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі

Шмигаль: Сотні тисяч сімей цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25°C

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у Telegram.

«Під ударом були – вісім областей України! Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях – по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі!», – зауважив Шмигаль.

Міністр додав: «Цілі – не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25°C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!».

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.