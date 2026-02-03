Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
Шмигаль зробив заяву про масовану атаку РФ
фото: АР (ілюстративне)

Шмигаль: Сотні тисяч сімей цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25°C

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що окупанти атакували ТЕЦ і ТЕС, які працювали для обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у Telegram.

«Під ударом були – вісім областей України! Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях – по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі!», – зауважив Шмигаль.

Міністр додав: «Цілі – не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі -25°C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!».

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

На Одещині удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. У результаті атаки понад 50 тис. мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

Читайте також:

Теги: війна енергетика Денис Шмигаль Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільні економічні зони: чому в Україні вони не спрацювали
Донбас після війни. Чи реальна ідея Трампа?
11 сiчня, 16:50
Мадуро ведуть під руки правоохоронці, 3 січня 2026 року
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
4 сiчня, 18:58
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією
13 сiчня, 02:56
Глава держави окремо подякував тисячам ремонтників, які працюють у складних погодних умовах
Протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів – Зеленський
18 сiчня, 10:05
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09

Події в Україні

Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
Удар по ТЕЦ і ТЕС, які обігрівали райони у трьох містах України: Шмигаль повідомив деталі
РФ атакувала теплоелектростанції
РФ атакувала теплоелектростанції
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 лютого 2026 року
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Удар по Сумщині: є постраждалі (фото)
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua