Через «Дію» можна оформити статус безробітного

Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку

Відтепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів спростив реєстрацію в Державній службі зайнятості українців, що втратили роботу під час воєнного стану, тому відтепер стати на облік по безробіттю можна за спрощеною процедурою.

Як повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відтепер стати на облік по безробіттю можна лише подавши заяву в електронній формі через додаток або портал «Дія». І це без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документа.

«Отримати офіційний статус безробітного можуть громадяни, які після введення воєнного стану працювали на умовах трудового договору, гіг-контракту чи іншого цивільно-правового договору, але втратили роботу. Уряд гарантує виплату допомоги всім, хто став на облік у визначеному законодавством порядку», – додали у відомстві.

Раніше Рада спростила умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю. Дані правила будуть діяти під час воєнного стану та протягом 180 днів після його припинення.

Даний документ встановлює, що на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування:

допомога по безробіттю призначається з першого дня надання статусу безробітного;

виплата допомоги по безробіттю може здійснюватися без особистого відвідування територіального органу виконавчої влади, за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного не рідше ніж один раз на 30 календарних днів будь-якими засобами комунікації, в тому числі електронно;

призначення допомоги по безробіттю внутрішньо переміщеним особам, які не мають відповідних документів, здійснюється на підставі наявних у держреєстрах відомостей.

Крім того, зазначається, що сума допомоги не може перевищувати розміру півтори мінімальної заробітні плати.

Також закон передбачає розширення фінансування програм щодо надання допомоги:

підприємствам – по частковому безробіттю до 741 млн гривень;

по частковому безробіттю до 741 млн гривень; громадянам – для організації власної справи до 300 млн гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану, який буде діяти щонайменше до 25 травня.