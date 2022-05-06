«Дія» запустила нову послугу для підприємців
Мінцифри розширило список змін, які можна внести про ФОП через «Дію»
Відтепер на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Раніше, щоб внести ці зміни до ФОПа, треба було йти до міської або селищної ради, ЦНАПу чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 гривень, щоб подати заяву, та знову чекати кілька діб, доки її опрацюють.
Тепер достатньо кількох хвилин на заповнення заяви онлайн у кілька кліків, 24 години на внесення змін та 190 гривень замість 250. Жодних черг та бюрократії, запевняють у відомстві.
Щоб внести зміни до ФОПа, треба:
- авторизуватися на порталі «Дія»;
- натиснути «Послуги» – «Підприємництво» – «Внесення змін про ФОП»;
- заповнити заявку, підписати КЕП та сплатити онлайн.
Далі заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, а її статус можна переглянути в особистому кабінеті на порталі «Дія». Результат надійде на електронну скриньку.
Також можна отримати виплату за працевлаштування переселенців. Держава обіцяє виплатити по 6500 грн за кожного нового співробітника.