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    Економіка та фінанси

    «Дія» запустила нову послугу для підприємців

    Підприємці зможуть внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування - «Дія» запустила нову послугу для підприємців
    Підприємці зможуть внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування
    фото: Міністерство цифрової трансформації України

    Мінцифри розширило список змін, які можна внести про ФОП через «Дію»

    Відтепер на порталі «Дія» фізичні особи – підприємці зможуть внести зміни до свого прізвища, ім'я, по батькові та місцеперебування. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

    Раніше, щоб внести ці зміни до ФОПа, треба було йти до міської або селищної ради, ЦНАПу чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 гривень, щоб подати заяву, та знову чекати кілька діб, доки її опрацюють.

    Тепер достатньо кількох хвилин на заповнення заяви онлайн у кілька кліків, 24 години на внесення змін та 190 гривень замість 250. Жодних черг та бюрократії, запевняють у відомстві.

    Щоб внести зміни до ФОПа, треба:

    • авторизуватися на порталі «Дія»;
    • натиснути «Послуги» – «Підприємництво» – «Внесення змін про ФОП»;
    • заповнити заявку, підписати КЕП та сплатити онлайн.

    Далі заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, а її статус можна переглянути в особистому кабінеті на порталі «Дія». Результат надійде на електронну скриньку.

    Також можна отримати виплату за працевлаштування переселенців. Держава обіцяє виплатити по 6500 грн за кожного нового співробітника.

    Теги: росія окупанти війна бізнес Україна робота послуги окупація реєстр #stoprussia
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    «Дія» запустила нову послугу для підприємців