«Дія» запустила нову послугу для підприємців

Раніше, щоб внести ці зміни до ФОПа, треба було йти до міської або селищної ради, ЦНАПу чи нотаріуса, чекати в черзі, заплатити 250 гривень, щоб подати заяву, та знову чекати кілька діб, доки її опрацюють.

Тепер достатньо кількох хвилин на заповнення заяви онлайн у кілька кліків, 24 години на внесення змін та 190 гривень замість 250. Жодних черг та бюрократії, запевняють у відомстві.

Щоб внести зміни до ФОПа, треба:

авторизуватися на порталі «Дія»;

натиснути «Послуги» – «Підприємництво» – «Внесення змін про ФОП»;

заповнити заявку, підписати КЕП та сплатити онлайн.

Далі заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, а її статус можна переглянути в особистому кабінеті на порталі «Дія». Результат надійде на електронну скриньку.

Також можна отримати виплату за працевлаштування переселенців. Держава обіцяє виплатити по 6500 грн за кожного нового співробітника.