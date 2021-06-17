Україна відкриває кордони для Індії. Уряд скасував заборону на в'їзд

На іноземців, які прибувають з Індії поширюються стандартні вимоги для в’їзду

Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується

Кабінет міністрів скасував обмеження на в'їзд на територію України для тих, хто прибуває з Індії. Про це йдеться в постанові №611 від 16 червня, оприлюдненої на «Урядовому порталі».

Своїм рішенням уряд виключив зі своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким заборонявся перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

У ДПСУ «Українській правді» підтвердили цю інформацію.

Тепер на іноземців, які прибувають з Індії (за винятком певних категорій: дипломати, біженці, іноземці, які постійно проживають на території України… ред.) поширюються стандартні вимоги для в’їзду: наявність полісу страхування, негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується.

Україна з 2 травня заборонила в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

Тим часом, в Індії був зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику. За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, за добу 9 червня у країні від коронавірусної хвороби померли 6 148 осіб, а загальне число загиблих склало майже 360 тисяч осіб, що є третім за величиною в світі показником.