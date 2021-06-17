  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна відкриває кордони для Індії. Уряд скасував заборону на в'їзд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На іноземців, які прибувають з Індії&nbsp;поширюються стандартні вимоги для в&rsquo;їзду - Україна відкриває кордони для Індії. Уряд скасував заборону на в'їзд
    На іноземців, які прибувають з Індії поширюються стандартні вимоги для в’їзду
    Фото: aviav.ru

    Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується

    Кабінет міністрів скасував обмеження на в'їзд на територію України для тих, хто прибуває з Індії. Про це йдеться в постанові №611 від 16 червня, оприлюдненої на «Урядовому порталі».

    Своїм рішенням уряд виключив зі своєї постанови від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким заборонявся перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

    У ДПСУ «Українській правді» підтвердили цю інформацію.

    Тепер на іноземців, які прибувають з Індії (за винятком певних категорій: дипломати, біженці, іноземці, які постійно проживають на території України… ред.) поширюються стандартні вимоги для в’їзду: наявність полісу страхування, негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

    Самоізоляція для українців, які прибули з Індії, скасовується.

    Україна з 2 травня заборонила в'їзд із Індії через рекордне поширення коронавірусу в цій країні.

    Тим часом, в Індії був зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику. За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, за добу 9 червня у країні від коронавірусної хвороби померли 6 148 осіб, а загальне число загиблих склало майже 360 тисяч осіб, що є третім за величиною в світі показником.

    Теги: іноземці Індія Україна хвороби уряд біженці ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна відкриває кордони для Індії. Уряд скасував заборону на в'їзд