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    Ковідний антирекорд: Індія випередила США за кількістю смертей за добу

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    В середу у східному штаті Біхар кількість загиблих збільшилася з 4000 до майже 9500 осіб - Ковідний антирекорд: Індія випередила США за кількістю смертей за добу
    В середу у східному штаті Біхар кількість загиблих збільшилася з 4000 до майже 9500 осіб
    Фото: Скріншот ТСН

    У країні від коронавірусної хвороби померли 6 148 осіб, а загальне число загиблих склало майже 360 тисяч осіб

    В Індії зареєстрований світовий рекорд – понад 6 тисяч смертей від коронавірусу за 24 години після того, як один штат переглянув статистику. Про це повідомляє AFP.

    За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, за добу 9 червня у країні від коронавірусної хвороби померли 6 148 осіб, а загальне число загиблих склало майже 360 тисяч осіб, що є третім за величиною в світі показником.

    Попередній світовий антирекорд, відповідно до підрахунку AFP, становив 5 527 осіб у Сполучених Штатах Америки 12 лютого, хоча це також було пов'язано з переглядом у бік збільшення числа більш ранніх смертей.

    Офіційні особи заявили, що в середу у східному штаті Біхар кількість загиблих збільшилася з 4000 до майже 9500 осіб.

    Високий суд Біхара в Патні зажадав перевірки даних після звинувачень у тому, що місцевий уряд приховує масштаби інфекцій та смертей.

    Подібні звинувачення були висунуті на адресу урядів інших штатів після того, як нещодавній сплеск коронавірусу призвів до того, що крематорії були переповнені в багатьох місцях, а сотні тіл були скинуті в річки чи поховані в неглибоких могилах.

    Нагадаємо, наприкінці травня Індія повідомила про 173 790 нових випадків зараження коронавірусом за попередні 24 години, що є найнижчим денним зростанням за 45 днів, у той час, як кількість смертей зросла на 3 617 випадки.

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    Теги: літак Індія рекорд хвороби коронавірус
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    Ковідний антирекорд: Індія випередила США за кількістю смертей за добу