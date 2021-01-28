Україна вимагає допустити фахівців для експертизи ікони з Луганська, яку подарували Лаврову

Боснійська сторона може передати ікону в Україну для експертизи, – міністерство

Міністерство культури та інформаційної політики України готове направити фахівців для проведення експертизи ікони, подарованої російському міністру Сергію Лаврову в Боснії і Герцеговині. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства.

«Потрібно встановити атрибуцію, чітко визначити іконописну школу, час виготовлення цієї ікони. Якщо боснійська сторона не готова передати в Україну для експертизи цю ікону, то тоді ми вимагаємо доступу українських фахівців на територію Боснії і Герцеговини», ‒ зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Чиновниця також підкреслила, що інформація, яка зараз фігурує в пресі, зокрема про 300-річний вік ікони і про те, що вона вивезена з Луганська, поки не підтверджена.

«У нас є попередня експертиза Національного художнього музею, яка відносить цю ікону до періоду початку XX ст. А питання, звідки саме вивезений цей артефакт, зараз вивчають правоохоронні органи в рамках відкритого кримінального провадження», ‒ додала вона.

Заступниця міністра також повідомила, що Мінкультури не надавало свідоцтва на вивезення цієї культурної цінності за кордон, тому тої, хто нею володіє має надати документи, які підтверджують його право власності, або документ про законне вивезення ікони з території України.

Як повідомлялося в середині січня, Україна відкрила кримінальну справу через ікону з Луганська, подаровану Лаврову.

12 січня повідомлялося, що старовинна українська ікона з окупованого Луганська, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро.

Нагадаємо, Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути ікону з Луганська.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.