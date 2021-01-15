Україна відкрила кримінальну справу через ікону з Луганська, подаровану Лаврову – МЗС

Офіс генерального прокурора відкрив провадження за статтею про незаконне вивезення старовинної ікони з України

Україна відкрила кримінальне провадження у справі щодо ікони з Луганська, яка опинилася в Боснії й Герцеговині і була подарована голові МЗС Росії Сергієві Лаврову, і відкидає ультиматуми з Боснії щодо умов її повернення. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, Офіс генерального прокурора України почав таке провадження за статтею про незаконне вивезення цієї ікони з України.

Як мовиться в письмовій заяві Ніколенка, те, що ікона походить із території України, є беззаперечним фактом.

«Україна відкидає ультиматум із боку члена президентського органу Боснії і Герцеговини Милорада Додика», – додав речник із приводу заяв чільного боснійського посадовця, що, мовляв, ікону можуть повернути Україні, тільки якщо вона доведе, що розшукувала її і до дня, коли повідомили про дарування її Лаврову.

За словами Ніколенка, Україна очікує, що влада Боснії і Герцеговини надасть допомогу в кримінальному розслідуванні з метою якнайшвидше повернути ікону до України «замість того, щоб перетворювати цю ікону на заручника внутрішньополітичної боротьби» в Боснії.

Як повідомлялося 12 січня, старовинна українська ікона з окупованого Луганська, яку голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову, оцінюється у 12,5 млн євро.

Нагадаємо, Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути ікону з Луганська.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.

Глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції 5 січня заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав, але не Україні.

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

Після розголосу у ЗМІ прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу і намагається встановити, як старовинна українська ікона потрапила до країни.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Пізніше Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що на іконі, яку у Боснії та Герцеговині подарували голові МЗС Росії Сергію Лаврову, є печатка Одеської крайової комісії.

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