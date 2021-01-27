На Вінниччині жінка підробляла документи, щоб заволодіти землею

Жінка підробляла документи про землю і через це поплатилася

Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області до Теплицького районного суду передано обвинувальний акт стосовно особи, яка вчинила два кримінальних проступки, передбачені ч. 4 ст. 358 КК України, та два злочини, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України.

«Розслідуванням встановлено, що жінка поважного віку, з метою заволодіння земельними ділянками, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом 2016-2017 років, використовуючи свідомо підроблені документи (заповіт та розпорядження Теплицької районної державної адміністрації), надала їх нотаріусу, а у подальшому державному реєстратору, який зареєстрував за обвинуваченою особою право власності на дві земельні ділянки загальною площею майже 9 га чим заподіяно шкоду територіальній громаді на суму майже 250 тис. грн», – інформує пресслужба прокуратури Вінницької області.

Нагадаємо, що вінничанка продала землю та завдала державі збитків на 400 тисяч грн.