Microsoft представить нове покоління Windows: відома дата

Програмне забезпечення буде випущено в широкий продаж восени

24 червня компанія Microsoft представить нову версію програмного забезпечення Windows. Очікується, що програмне забезпечення буде випущено в широкий продаж восени. Про це повідомляє Bloomberg.

Нове програмне забезпечення являє собою одне з «найзначніших» змін цього десятиліття у сфері ОС для персональних комп'ютерів.

В операційній системі буде оновлений дизайн, будуть передбачені додаткові можливості для розробників в магазині додатків Microsoft Store і більш прості способи взаємодії користувачів.

Програмне забезпечення буде поширене серед так званих «інсайдерів Windows», які підпишуться на тестування нових продуктів після заходу.

Нагадаємо, Microsoft із 15 червня 2022 року припинить підтримку свого браузера Internet Explorer – однієї з найперших програм для перегляду вебсторінок, створеної ще в 1995 році. Після цього стандартним браузером для Windows стане Microsoft Edge.

Рішення пояснюють тим, що Internet Explorer — менш швидкий і сучасний браузер, ніж Microsoft Edge. Крім того, останній має вбудований «режим IE» для перегляду старих сторінок, а тому проблеми сумісності зі старими вебсторінками виникнути не повинно.

Microsoft перелічує й інші переваги Edge над Internet Explorer: краща швидкість завантаження сторінок, більша зручність у користуванні, а також покращена безпека (Microsoft стверджує, що Edge захищеніший за Google Chrome).

Тим, хто досі використовує Internet Explorer, радять перейти на Microsoft Edge ще до червня 2022 року. А якщо йдеться про компанію, де під цей браузер розроблені додатки, то у Microsoft запевняють, що Edge підтримуватиме їхню роботу в режимі сумісності.