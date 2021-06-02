В Android знайшли приховану функцію, про яку не розповів Google

У меню, з'явиться розділ, де можна налаштувати оптимізацію пристрою в іграх

В Android 12 виявили секретну функцію, за допомогою якої можна, зокрема, налаштувати оптимізацію пристрою в іграх. Про це повідомляє видання BGR.

Йдеться про прихований ігровий режим, який знаходиться в настройках меню «Цифрове благополуччя». Щоб отримати до нього доступ, потрібно відкрити розділ «Цифрове благополуччя - Не турбувати - Розклади».

У меню, з'явиться розділ, де можна налаштувати оптимізацію пристрою в іграх, запустити потокову передачу на YouTube і відобразити лічильник кадрів в секунду.

Однак це може не працювати або з’являтися у всіх, оскільки деякі користувачі соціальних мереж повідомляють, що не бачать цього або він не працює. Незважаючи на це, у Google є достатньо часу, щоб внести зміни, оскільки Android 12 буде офіційно випущений десь восени.

Раніше дослідники з Check Point Research повідомили про виявлення ряду серйозних проблем в конфігурації популярних Android-додатків, через що дані 100 млн користувачів виявилися відкритими для збору. Йдеться про 23 популярні програми, серед яких додаток для виклику таксі, фоторедактор, сервіс для запису екрану і ін.

Check Point розкрили всього п'ять з них - Screen Recorder, iFax, Astro Guru, Logo Maker і T'Leva. Кількість скачувань цих додатків в Google Play варіюється від 10 тис. до 10 млн.

«Главком.Техно» вже називав смартфони, які першими отримають нову – дванадцяту – версію операційної системи Android. В мережі опубліковано перелік моделей смартфонів Samsung, які отримають оновлення до Android 12.