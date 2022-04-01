Нове трудове законодавство: що суттєво зміниться для працівників

Закон набув чинності 24 березня та діятиме протягом воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що доповнює діюче законодавство новими нормами. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Закон набув чинності 24 березня та діятиме протягом воєнного стану.

Основні нововведення:

У період дії воєнного стану роботодавець може перевести працівника на іншу роботу без його згоди, якщо вона не протипоказана за станом здоров'я. Але лише для ліквідації наслідків бойових дій або інших обставин, що становлять загрозу життю людей.

Закон дозволяє працівнику розірвати трудовий договір за власною ініціативою у зв’язку з веденням бойових дій та існування загрози для його життя і здоров’я. Допускається звільнення з ініціативи роботодавця у період тимчасової непрацездатності, а також під час відпустки (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною). Датою звільнення в такому випадку є перший робочий день, наступний за днем закінчення тимчасової непрацездатності або відпустки.

Дозволена тривалість робочого часу у період дії воєнного стану збільшується до 60 годин на тиждень. Це не означає, що всі працівники автоматично переходять на такий режим роботи, але роботодавець має право застосувати таку тривалість робочого часу за потреби. Мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку скорочується до 24 годин.

Через бойові дії трапляються випадки коли роботодавець не може вчасно виплатити зарплату. Якщо він доведе, що порушення сталося саме внаслідок обставин непереборної сили, не нестиме відповідальності перед законом. Водночас після припинення цих обставин він зобов'язаний виплатити всю зарплату.

Максимальна тривалість щорічної основної відпустки, яка може бути надана у період дії військового стану, складає 24 календарних дні. Якщо працівник залучений до робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець може відмовити у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки по вагітності та пологам, а також по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

Запроваджується поняття призупинення дії трудового договору, що не тягне за собою припинення трудових відносин. Відшкодування зарплати на цей час покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів – до 05:30 25 квітня.