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    Україна заборонить плавання у територіальному морі суднам під прапором Росії – Мінінфраструктури

    В Україні триває сьомий день війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією. - Україна заборонить плавання у територіальному морі суднам під прапором Росії – Мінінфраструктури

    В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    фото з відкритих джерел

    Водночас буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації

    Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації до України та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права.

    «Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах», – сказано у зверненні Мінінфраструктури, інформує урядовий портал.

    Наразі готується розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України:

    суден під прапором Російської Федерації;

    суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції (відповідно до Закону України «Про санкції»).

    Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації.

    Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: санкції війна плавання Україна #stoprussia
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    Україна заборонить плавання у територіальному морі суднам під прапором Росії – Мінінфраструктури