Україна заборонить плавання у територіальному морі суднам під прапором Росії – Мінінфраструктури

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Водночас буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації

Україна направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Російської Федерації до України та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права.

«Ми вимагаємо зупинити морське сполучення з портами РФ, а також обслуговування російських суден в іноземних портах», – сказано у зверненні Мінінфраструктури, інформує урядовий портал.

Наразі готується розпорядчий документ щодо заборони плавання у територіальному морі України, а також заходження до морських портів України:

суден під прапором Російської Федерації;

суден, власниками, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції (відповідно до Закону України «Про санкції»).

Окрім того, буде заборонено заходження суден під прапором України до портів Російської Федерації.

Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.