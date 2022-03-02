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    Події в Україні

    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)

    Рятувальники розбирають завали будинків, шукають людей - Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Рятувальники розбирають завали будинків, шукають людей
    фото: ДСНС

    Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих будинків

    За останніми даними, внаслідок авіа удару, загинули дві особи, десять – отримали травми. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Житомирській області.

    12 осіб, з них 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків.

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    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)

    Аварійно-рятувальні роботи тривають.

    Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.

    Повідомлялося, що внаслідок авіаудару пошкоджено десять приватних будинків.

    Теги: окупанти ДСНС діти війна Житомир рятувальники #stoprussia
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    Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)