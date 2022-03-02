Авіаудар по Житомиру: кількість жертв зросла, під завалами діти (фото, відео)
Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих будинків
За останніми даними, внаслідок авіа удару, загинули дві особи, десять – отримали травми. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Житомирській області.
12 осіб, з них 6 дітей, рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, у Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою «Калібр» по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.
Повідомлялося, що внаслідок авіаудару пошкоджено десять приватних будинків.