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    Зеленський дав нову посаду раднику Єрмака

    Основним завданням нового уповноваженого є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань із Збройними Силами України та правоохоронними органами. - Зеленський дав нову посаду раднику Єрмака

    Основним завданням нового уповноваженого є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань із Збройними Силами України та правоохоронними органами.

    фото з сайту президента

    Андрій Ляхович став уповноваженим президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуванням

    Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Ляховича уповноваженим президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки. Про це сказано в Указі глави держави від 1 березня.

    Основним завданням нового уповноваженого Зеленського є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для оборони України та добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки, обороні та захисті держави, зі Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

    Президентський указ видано у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

    Нагадаємо, що у червні 2021 року Зеленський ввів до складу Комісії при президентові України з питань громадянства Андрія Ляховича, який є радником керівника офісу президента.

    Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: війна Володимир Зеленський президент указ #stoprussia
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    Зеленський дав нову посаду раднику Єрмака