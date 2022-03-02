Зеленський дав нову посаду раднику Єрмака
Основним завданням нового уповноваженого є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань із Збройними Силами України та правоохоронними органами.
Андрій Ляхович став уповноваженим президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуванням
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Ляховича уповноваженим президента з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки. Про це сказано в Указі глави держави від 1 березня.
Основним завданням нового уповноваженого Зеленського є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для оборони України та добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки, обороні та захисті держави, зі Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.
Президентський указ видано у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України.
Нагадаємо, що у червні 2021 року Зеленський ввів до складу Комісії при президентові України з питань громадянства Андрія Ляховича, який є радником керівника офісу президента.
Нагадаємо, що в Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.