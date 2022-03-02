  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня

    Українські штурмовики нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки ворогів - Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня
    Українські штурмовики нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки ворогів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти несуть значні втрати в Україні

    Російські загарбники, які вдерлися до України 24 лютого і ведуть кровопролитну війну, несуть втрати.

    Центр протидії дезінформації при РНБО зібрав інформацію по основних втратах російських загарбників за 1 березня:

    • українському керівництву стало відомо про спецоперацію кадировців із вбивства президента Володимира Зеленського. Усю елітну групу кадировців було знищено;
    • Збройні сили України нанесли удар Точкою-У по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ;
    • екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки противника та інших цілях.

    Як відомо, Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.

    Станом на 1 березня російські окупанти захопили місто Тростянець Сумської області.

    У ніч на 2 березня загарбники завдали авіудару по Житомиру.

    Теги: Росія окупанти РНБО війна Україна #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня