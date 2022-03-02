Радбез України назвав основні втрати російських окупантів за 1 березня

Українські штурмовики нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки ворогів

Окупанти несуть значні втрати в Україні

Російські загарбники, які вдерлися до України 24 лютого і ведуть кровопролитну війну, несуть втрати.

Центр протидії дезінформації при РНБО зібрав інформацію по основних втратах російських загарбників за 1 березня:

українському керівництву стало відомо про спецоперацію кадировців із вбивства президента Володимира Зеленського. Усю елітну групу кадировців було знищено;

Збройні сили України нанесли удар Точкою-У по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ;

екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м Повітряних сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніки противника та інших цілях.

Як відомо, Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне з наступного тижня слухання щодо позову України проти Росії про притягнення до відповідальності за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Станом на 1 березня російські окупанти захопили місто Тростянець Сумської області.

У ніч на 2 березня загарбники завдали авіудару по Житомиру.