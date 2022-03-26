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    Український режисер зі зброєю в руках прочитав вірш про війну (відео)

    Українці у будь-які часи лишаються творчими людьми - Український режисер зі зброєю в руках прочитав вірш про війну (відео)
    Українці у будь-які часи лишаються творчими людьми
    скріншот з відео

    Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні

    Триває 31-й день повномасштабної війни Росії проти України.

    В армії та особливо територіальній обороні служать представники всіх професій.

    Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні і у вільний час записав відео, де читає вірш Василя Головецького «Я не кину тебе, Україно».

    Слова поета дуже точно відображають наш військовий час:

    Прилетів журавель – а гнізда вже нема,

    І бабусі нема, і хатина – руїна,

    І весна витирає сльозу крадькома,

    І якась не така, як завжди, Україна.

    Причитання сирен, на пожарищах дим,

    Вогневиця снарядів, біда безупинна…

    І притих журавель на подвір’ї старім,

    Зажурився: «Чи ти це, моя Україно?!

    Може, краще тікати мені звідсіля

    І за море вернутись, допоки не згинув?

    Тільки ж як утечеш: превелика земля,

    А Вкраїна – одна! Лиш одна Україна!».

    Раптом з неба – ячання нового ключа!

    Журавель усміхнувсь молодій журавлині

    І гніздо на калині мостити почав,

    І сказав:

    «Я не кину тебе, Україно!».

    Нагадаємо, український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту «Бумбокс«, отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів. Про це сам артист повідомив в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото, на яких йому надають першу медичну допомогу.

    На знімках видно, що це, ймовірніше за все, осколкове поранення. Зачепило обличчя під правим оком.

    Теги: росія окупанти війна Україна актор окупація #stoprussia
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    Український режисер зі зброєю в руках прочитав вірш про війну (відео)