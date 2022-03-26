Український режисер зі зброєю в руках прочитав вірш про війну (відео)
Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні
Триває 31-й день повномасштабної війни Росії проти України.
В армії та особливо територіальній обороні служать представники всіх професій.
Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні і у вільний час записав відео, де читає вірш Василя Головецького «Я не кину тебе, Україно».
Слова поета дуже точно відображають наш військовий час:
Прилетів журавель – а гнізда вже нема,
І бабусі нема, і хатина – руїна,
І весна витирає сльозу крадькома,
І якась не така, як завжди, Україна.
Причитання сирен, на пожарищах дим,
Вогневиця снарядів, біда безупинна…
І притих журавель на подвір’ї старім,
Зажурився: «Чи ти це, моя Україно?!
Може, краще тікати мені звідсіля
І за море вернутись, допоки не згинув?
Тільки ж як утечеш: превелика земля,
А Вкраїна – одна! Лиш одна Україна!».
Раптом з неба – ячання нового ключа!
Журавель усміхнувсь молодій журавлині
І гніздо на калині мостити почав,
І сказав:
«Я не кину тебе, Україно!».
Нагадаємо, український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту «Бумбокс«, отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів. Про це сам артист повідомив в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото, на яких йому надають першу медичну допомогу.
На знімках видно, що це, ймовірніше за все, осколкове поранення. Зачепило обличчя під правим оком.