Український режисер зі зброєю в руках прочитав вірш про війну (відео)

Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні

Триває 31-й день повномасштабної війни Росії проти України.

В армії та особливо територіальній обороні служать представники всіх професій.

Житомирський актор та режисер Петро Авраменко служить в теробороні і у вільний час записав відео, де читає вірш Василя Головецького «Я не кину тебе, Україно».

Слова поета дуже точно відображають наш військовий час:

Прилетів журавель – а гнізда вже нема,

І бабусі нема, і хатина – руїна,

І весна витирає сльозу крадькома,

І якась не така, як завжди, Україна.

Причитання сирен, на пожарищах дим,

Вогневиця снарядів, біда безупинна…

І притих журавель на подвір’ї старім,

Зажурився: «Чи ти це, моя Україно?!

Може, краще тікати мені звідсіля

І за море вернутись, допоки не згинув?

Тільки ж як утечеш: превелика земля,

А Вкраїна – одна! Лиш одна Україна!».

Раптом з неба – ячання нового ключа!

Журавель усміхнувсь молодій журавлині

І гніздо на калині мостити почав,

І сказав:

«Я не кину тебе, Україно!».

Нагадаємо, український співак Андрій Хливнюк, який є фронтменом гурту «Бумбокс«, отримав поранення під час обстрілу з боку російських окупантів. Про це сам артист повідомив в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото, на яких йому надають першу медичну допомогу.

На знімках видно, що це, ймовірніше за все, осколкове поранення. Зачепило обличчя під правим оком.