Українці Австралії обурені антимовним законопроєктом «слуги» Бужанського



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Президент Союзу українських організацій Австралії Стефан Романів

Представник діаспори нагадав, що «президент і Верховна Рада, в тому числі кожен депутат, мають зобов’язання захищати українську мову як єдину державну»

Управа Союзу українських організацій Австралії (СУОА) звернулася до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з листом, висловивши протест проти чергових нападів на українську мову, серед яких називається внесений членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським проєкт закону щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

Відповідний лист розміщено на сторінці співголови СУОА Стефана Романіва в Facebook.

«Управа Союзу українських організацій Австралії, до якого входять 22 крайової організації-надбудови, звертається до Вас з проханням передати очільникам Української Держави вислів нашого занепокоєння черговим нападом на українську мову і наш протест проти нього. Скарги до Конституційного суду щодо неконституційності закону, прийнятого в 2019, а теж внесення на розгляд Верховної Ради пропонованого законопроєкту №2362, – це кроки, метою яких є продовження викладання російською мовою у навчальних закладах. Управа CУОA вважає такі кроки не тільки нападами на українську мову, але такими, які повертають Україну в колоніальний стан залежності від «старшого брата», - йдеться у листі.

Як зазначається, «президент і Верховна Рада, в тому числі кожен депутат, мають зобов’язання захищати українську мову як єдину державну».

Нагадується, що закон про державну мову набрав чинності 16 липня 2019 року. Згідно з чинним законодавством, вже з вересня цього року 80% предметів у навчальних закладах повинні викладатися українською мовою. Втім, як зазначається в листі, законопроєкт №2362 пропонує скасувати цю норму і тим самим дати «зелене світло» русифікації української освіти, а, відтак, і суспільства.

«Мова - це державотворча основа, основа безпеки української нації. Управа CУОA наголошує на важливості утвердження української як єдиної державної мови та зміцнення її позицій, а також підтримує вивчення української мови в діаспорі», - наголошується в листі.

В СУОА також додали: «Будемо Вам вдячні за передачу нашого протесту президенту України та депутатам Верховної Ради».

Нагадаємо, що завтра, 16 липня, о 9 ранку біля Верховної Ради розпочнеться мітинг на захист державної мови.

Спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».