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    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)

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    Через смог у Києві погана видимість - Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Через смог у Києві погана видимість
    Фото: Главком

    Наразі причина смогу у столиці невідома

    У вівторок, 22 червня, на Київ опустився густий смог. Крізь нього навіть сонця не видно.

    «Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

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    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)
    Фото: Главком

    Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання.

    Наразі причина смогу у столиці невідома.

    У соцмережі користувачі висувають різні версії. Одні вважають, що це – наслідки діяльності людей: «Вітер пил підняв, відкриваємо багаторічні луки, і ріжемо дерева далі!». Інші не виключають, що навколо Києва горять торф’яники та суха рослинність, і це є причиною смогу у столиці.

    Як повідомлялося, ресурси, які відслідковують рівень забруднення повітря, свідчать, що наразі якість повітря у столиці добра.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

    Як відомо, у Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

    Також повідомлялося, що 22 червня вранці сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві: горіло сміття на площі 150 кв. м.

    Читайте також: Життя в протигазі. Чому в Києві тепер тяжко дихати?
    Теги: екологія Київ спека повітря
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    Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)