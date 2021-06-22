Навіть сонця не видно: густий смог накрив Київ (фоторепортаж)

Через смог у Києві погана видимість

Наразі причина смогу у столиці невідома

У вівторок, 22 червня, на Київ опустився густий смог. Крізь нього навіть сонця не видно.

«Главком» зробив світлини цього явища в різних районах Києва.

Слід зазначити, що кияни скаржаться на першіння в горлі, утрудненість дихання.

Наразі причина смогу у столиці невідома.

У соцмережі користувачі висувають різні версії. Одні вважають, що це – наслідки діяльності людей: «Вітер пил підняв, відкриваємо багаторічні луки, і ріжемо дерева далі!». Інші не виключають, що навколо Києва горять торф’яники та суха рослинність, і це є причиною смогу у столиці.

Як повідомлялося, ресурси, які відслідковують рівень забруднення повітря, свідчать, що наразі якість повітря у столиці добра.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Як відомо, у Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

Також повідомлялося, що 22 червня вранці сталась пожежа на перетині вулиць Святошинської та Жмеринської в Києві: горіло сміття на площі 150 кв. м.